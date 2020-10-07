Ordu'da hem elektrik hem de güneş enerjisiyle çalışabilen araç üretildi

AA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren Ordu Yazılım Donanım AŞ'yi (ORYAZ) ziyaret ederek araçla ilgili bilgi aldı.

Elektrikli aracın prototipini inceleyen Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem elektrik hem de güneş enerjisiyle çalışabilen aracın çevre dostu olduğunu söyledi.

Aracın üretiminde emek verenleri kutlayan Güler, "Arkadaşlarımız amatör şartlarda ama ORYAZ'ın desteğiyle bu elektrikli arabayı geliştirdiler. Bu araçları Boztepe'de, sahilde, turistik yerlerde kullanabiliriz." dedi.

Güler, gürültüsüz aracın egzoz gazı olmadığını, kullanımının şık ve ekonomik olduğunu belirterek sürücüyle birlikte 4 kişi kapasiteli olduğunu ifade etti.

Aracın prototip aşamasında olduğunu belirten Güler, "Arkadaşlarımız düşünen, üreten, yarışan Ordu sloganımıza kendileri de bir katkı sağlamış oldular. Bunun tasarımını daha da geliştireceğiz. Bu araç tek tek elde yapıldı. Şimdi bunun kalıpları ile ilgili bir çalışma olacak. Turistik tesislerde, araç trafiğine kapalı, yayalara açık alanlarda özel misafirlerimizi ve yolcuları taşımak için kullanacağız. Bu çalışmayı teşvik ediyoruz, gayet güzel bir çalışma. Tasarımı konusunda üzerinde biraz daha çalışacağız." diye konuştu.

Başkan Güler, ORYAZ bünyesinde geliştirdikleri bütün çalışmaların ülke geneline satışını ve yurt dışına ihracatını gerçekleştirmek suretiyle Ordu'nun istihdamına ve ekonomisine katkıda bulunacaklarını sözlerine ekledi.