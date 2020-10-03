Ordu'da hayvanlarını otlatan kişi arazide ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sırıklı Obası'nda küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiren Mesut Aydoğan'ın (59) otlattığı hayvanlar dün akşam eve döndü. Aydoğan'ın hayvanlarla gelmemesi üzerine yakınları aramaya başladı.

Bölgede babasını arayan Özer Aydoğan, evin yaklaşık 1 kilometre uzağında babasını yerde hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Mesut Aydoğan'ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydoğan'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor.