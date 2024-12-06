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        Haberler Gündem Güncel Ordu'da Halk Ekmek satışı başladı | Son dakika haberleri

        Ordu Büyükşehir, Halk Ekmek satışına başladı

        Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce 4 ilçede konuşlandırılan büfelerde Halk Ekmek satışına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 18:48 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:48
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        Ordu'da Halk Ekmek satışı başladı
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        Ordu Büyükşehir Belediyesince Halk Ekmek büfelerinde satışa başlandı.

        Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Fatsa, Ünye, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde 14 büfe konuşlandırıldı.

        Halk Ekmek Üretim Tesisi'nin faaliyete geçmesiyle bu satış noktalarından 9'unda ekmek satışına başlandığı vurgulanan açıklamada, piyasa değeri 12.50 lira olan ekmeğin Halk Ekmek büfelerinde 8 liradan satıldığı kaydedildi.

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