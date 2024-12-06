Ordu'da Halk Ekmek satışı başladı

Ordu Büyükşehir, Halk Ekmek satışına başladı
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce 4 ilçede konuşlandırılan büfelerde Halk Ekmek satışına başlandı
Giriş: 06.12.2024 - 18:48 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:48
Ordu Büyükşehir Belediyesince Halk Ekmek büfelerinde satışa başlandı.
Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Fatsa, Ünye, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde 14 büfe konuşlandırıldı.
Halk Ekmek Üretim Tesisi'nin faaliyete geçmesiyle bu satış noktalarından 9'unda ekmek satışına başlandığı vurgulanan açıklamada, piyasa değeri 12.50 lira olan ekmeğin Halk Ekmek büfelerinde 8 liradan satıldığı kaydedildi.
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