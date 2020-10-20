Ordu'da gölün derinliklerinde bulundu

DHA

Ordu İl Kültür Müdürlüğü, Fatsa ilçesine bağlı Örencik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan doğal sit alanı Gaga Gölü´nde inceleme yapılması için kente Bodrum Su Altı Müze Müdürlüğü´nden su altı arkeologlarını davet etti.

DHA'nın haberine göre arkeologlar, göle dalış yaparak inceleme yaptı.

Yapılan araştırmalarda, gölün yaklaşık 15 metre derinliğinde kilise kalıntılarına rastlanıldı.

Gölün altındaki kalıntılar, arkeologlar tarafından fotoğraflandı.

Gölün altındaki kalıntılarla ilgili rapor hazırlandığı öğrenilirken, çıkacak olan rapor doğrultusunda gölün arkeolojik sit alanı olarak tescilleneceği belirtildi.

GAGA GÖLÜ

Fatsa-Aybastı karayolu üzerinde yer alan Gaga Gölü, Örencik Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 60 dekarlık bir alanı kaplayan Gaga Gölü'nün derinliği 10-15 metre arasında değişmektedir. Gölün ortasında küçük bir adacık bulunmaktadır. Fındık bahçelerinin arasında, yeşillikler içindeki göl, birçok bitki ve hayvan türünü barındırmaktadır. Göl 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmıştır. Gölde dört balık türü vardır.