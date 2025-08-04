Medine Karakılıç ise 37 yıl sonra ilk kez fındık topladığını belirterek, "Bunun için ayrıca mutlu oldum ama fındığımız bu sezon çok az. Bir dalda bir fındık da olsa mecbur o ürünü toplamak zorundayız. Sezon tüm üreticilere hayırlı olsun." dedi.