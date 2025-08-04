Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ordu'da fındık hasadına başlandı | Son dakika haberleri

        Ordu'da üreticiler fındık hasadına başladı

        Ordu'nun sahil kesimindeki fındık üreticileri, 4 Ağustos olarak belirlenen hasat dönemi için bahçelere girdi. Üreticilerden bazıları fındığı kendi imkanlarıyla bazıları da mevsimlik tarım işçileriyle topluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 16:02 Güncelleme: 04.08.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ordu'nun sahil kesimindeki fındık üreticileri, 4 Ağustos olarak belirlenen hasat dönemi için bahçelere girdi. Hasat öncesi hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, sabahtan itibaren bahçelerine girerek yeni mahsul fındıklarını topladı.

        • 2

          Altınordu ilçesine bağlı mahallelerdeki üreticilerden bazıları fındığı kendi imkanlarıyla bazıları da mevsimlik tarım işçileriyle topluyor.

        • 3

          İşçiler tarafından çuvallara doldurulan fındıklar daha sonra kurutularak patoza vermek üzere harmanlara taşınıyor.

        • 4

          Kayabaşı Mahallesi'nde fındık toplayan işçilerden Hülya Kelem, sabah erken saatlerde bahçeye geldiklerini belirterek, akşam 17.00'ye kadar fındık toplayacaklarını söyledi.

        • 5

          Havanın yağışlı olmasına rağmen hasada başladıklarını ifade eden Kelem, Ordulu üreticiler için fındığın ciddi bir geçim kaynağı olduğunu dile getirdi. Hülya Kelem, üreticilerin fındıktan elde ettiği gelirle ihtiyaçlarını karşılayacağını kaydetti.

        • 6

          Sabahnur Yılmaz ise ilk defa bahçeye girerek hasada başladıklarını, engebeli arazide zorlanmalarına rağmen çalışmayı sürdürdüklerini aktardı. 

        • 7

          Cemalettin Erdoğdu da 20 işçi ile bahçede çalışmaya başladıklarını kaydederek, "Bugün 'Bismillah' diyerek mahsulümüzü toplamaya başladık. Bu sezon zirai dondan dolayı ürünümüz az olsa da yine bahçelere girmek durumunda kaldık" diye konuştu.

        • 8

          Medine Karakılıç ise 37 yıl sonra ilk kez fındık topladığını belirterek, "Bunun için ayrıca mutlu oldum ama fındığımız bu sezon çok az. Bir dalda bir fındık da olsa mecbur o ürünü toplamak zorundayız. Sezon tüm üreticilere hayırlı olsun." dedi.

        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
        İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Antalya Müzesi yeniden doğuyor
        Antalya Müzesi yeniden doğuyor
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        Yapay zekaya en fazla maruz kalan meslekler
        Yapay zekaya en fazla maruz kalan meslekler
        Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!
        Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Habertürk Anasayfa