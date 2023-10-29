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        Haberler Gündem Trafik Ordu'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Haberler

        Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Feci kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 13:31 Güncelleme: 29.10.2023 - 13:35
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        Ordu'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi mevkisi Atatürk Bulvarı'nda, Metin A. yönetimindeki otomobil ile Tayfur D.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Saniye Arıcı, Arifiye Gelen, Fatma Ö. ve Hanım A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Durumu ağır olan Saniye Arıcı ile Arifiye Gelen, Ordu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        *Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.

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        #trafik kazası
        #Altınordu
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