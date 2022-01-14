Ordu'da fabrika yandı, 100 işçi tahliye edildi

AA

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Güzelyalı Mahallesi'nde bentonit ve kedi kumu üretimi yapan ve 350 personeli bulunan fabrikanın kademe bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

İşçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, vardiyada olan yaklaşık 100 işçiyi tahliye etti, bölgede çevre güvenliği aldı. AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Çalışmaları yakından takip eden İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Ali Gökkan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yusuf Çınkıl, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.