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        Haberler Gündem Güncel Ordu'da eriyen karın ardından heyelan | Son dakika haberleri

        Ordu'da eriyen karlar heyelanlara neden oldu

        Ordu'da, hava sıcaklıklarının artmasıyla eriyen kar kütleleri, heyelanlara neden oldu. Yamaçlardan yollara düşen toprak ve kaya parçaları sebebiyle bazı yollar kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:28
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        Ordu'da eriyen karın ardından heyelan
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        Ordu'da, hava sıcaklıklarının artmasıyla eriyen kar kütleleri, heyelanlara neden oldu.

        Kentte yağışlar sonrası meydana gelen heyelanlar, birçok ilçede özellikle yüksek kesimlerde ve eğimli arazilerde etkili oldu.

        Kent genelinde bazı mahalle yolları geçici olarak ulaşıma kapandı. Ekiplerin yaptığı müdahalelerle yollar yeniden açıldı.

        Çalışmalar kapsamında yollara dökülen toprak ve kaya parçaları temizlenirken, bölgede yeni heyelanların yaşanmaması için önleyici tedbirler de alındı.

        Karların erimesiyle, toprağın suya doymasının heyelan riskini artırdığını belirten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yamaç ve vadilerde yaşayan kişilerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

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