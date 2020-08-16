Kentte Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde, 24 Temmuz’da il dışından düğüne gelen bir kadına ait makyaj malzemesinin ailesi ve arkadaşları tarafından ortak bir şekilde kullanılması sonucu, 35 kişiye koronavirüs bulaştı. Vakaların kontrol altına alınabilmesi için mahallede karantina uygulandı. 14 gün karantinada kalan vatandaşlara yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından karantina kararı sona erdirildi.
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt da, vatandaşlara kişisel eşyaların ortak kullanılmaması uyarısında bulundu. Enginyurt, ''Bir vatandaşımız makyaj malzemesini ailesi ve çevresiyle paylaşması sonucu ailesine ve çevresine ortak kullanılan makyaj malzemesi sonucu koronavirüs bulaştı. Koronavirüs, çok ciddi solunum yetmezliğine neden olan bir hastalık. Şu anda tüm dünya bununla bir savaş içerisinde. Bu savaşta başarılı olabilmemiz için vatandaşlara çok ciddi görevler düşmektedir. Genel olarak zaten kişisel eşyalarımızı kimseyle paylaşmamamız gerekiyor. Makyaj malzemeleri kişisel malzemelerdir. Katiyetten kimseyle paylaşılmamalıdır. Bu başka hastalıkları da bulaştırabilir. Korona gibi bulaşılıcılığı yüksek bir virüs makyaj malzemesiyle tabii ki bulaşıyor. Ailedeki birçok insanı koronavirüs yapabiliyor'' dedi.
'PANDEMİ DÖNEMİNDE DAHA ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ'
Makyaj malzemesi dışında yeni alınan kıyafetler ve ayakkabılar için de çeşitli önlemler alınması gerektiğini belirten Enginyurt, ''Makyaj malzemesinin dışında neleri kullanmamalıyız; kesinlikle kişisel malzemelerimizi ortak bir şekilde kullanmamalıyız. Yeni bir elbise aldığımızda eve getirip yıkamalıyız. Yeni ayakkabı bile alsak belli bir süre güneşte tutmalıyız. Diş macunumuzu, havlumuzu, montumuzu, hiçbir şekilde kişisel eşyalarımızı en yakın aile fertlerimizle bile paylaşmamamız gerekiyor. Bunu normal şartlarda da yapmamız gerekiyor. Hele hele pandemi döneminde buna daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen önce kendi sağlığımızı, daha sonra da çevremizdeki insanların sağlığını koruyalım'' diye uyardı.
VATANDAŞLAR TEDBİRİ ÜST DÜZEYE ÇIKARTTI
Son günlerde kentte koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla vatandaşlar da önlemlerini üst düzeye çıkarttı. Kentte yaşayan Emine Akman (70),salgına karşı alınan tedbirlere uyduğunu belirterek, ''Bakkala gitmem, sokağa çıkmam, insanların yanına yaklaşmam, torunlarımı kucaklamam, eve misafir kabul etmem. Kimsenin kişisel malzemesini kullanmamaya dikkat ederim. Annemin yanına gittiğimde de ağzımdaki maskeye çıkartırım ve başka bir odada yatarım. Yemeğimi bile ayrı yerim'' dedi.
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