Ordu'da dev hortum böyle görüntülendi!

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Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan, Altınordu ilçesinden de görülen dev hortum, insanları tedirgin etti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI İHA'da yer alan habere göre hortum karaya ulaşmadan son bulurken, sahile giden çok sayıda vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KARAYA ULAŞMADAN SON BULDU Hortumun karaya ulaşmaması, meydana gelebilecek muhtemel bir faciayı önledi. REKLAM

METEOROLOJİ UYARMIŞTI Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu için sarı uyarıda bulunmuş, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirmişti.