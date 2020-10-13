Ordu'da cips paketine uyuşturucu hap saklayan 2 şüpheli tutuklandı

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı Mahallesi'nde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Otobüsteki yolculardan O.B. ile Ö.Ö'nün çantasında, 2 cips paketinin içerisine saklanmış 931 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.