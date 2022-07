Bir başkadır Vosvos aşkı

AA

Samsun ve Giresun başta olmak üzere farklı illerden araçlarıyla gelen yaklaşık 550 "vosvos" tutkunu, ilk olarak Ünye Çınarsuyu Kamp Alanı'nda buluştu. Vosvos tutkunları daha sonra Büyükşehir Belediye Binası önüne geldi.

Festival süresince Ordu’nun eşsiz güzelliklerini bünyesinde barından tarihi ve doğal güzelliklerini gezecek olan vosvosseverler, burada Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret ederek, şenliğe sağladığı katkılarından dolayı teşekkür etti.

Güler, katılımcılara 16'ıncı kez düzenledikleri şenlik için mutlu olduklarını belirterek, "Ordu vosvos şenliğiyle tanınan bir il. Dünyada da bu şekilde. Duvarlarımızı dahi sizlerle süslüyoruz. Biz vosvos ile özdeşleşmiş bir haldeyiz." dedi.

Ordu'ya gelen misafirlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Güler, "Sizleri her zaman gönlümüzün bir parçası olarak taşıyoruz ve her zaman bekliyoruz. Ordu size müteşekkir ve her zaman sizi kucaklamaya hazırız. Yolunuz açık olsun." diye konuştu.

Vosvos Ordusu Kamp Karavan Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Yurder Yorgancı ise şenliğin düzenlenmesine katkı sunan Güler'e teşekkür ederek, "Vosvos şenliğimize Türkiye'nin 17 farklı ilinden çok değerli misafirlerimiz geldi. 110 araç katılım sağladı. Yaklaşık 550 civarında misafirimizi ağırlıyoruz. Bütün misafirlerimizi Ordu'dan çok mutlu uğurlayacağız." şeklinde konuştu.

Yorgancı, şenliğin 17 Temmuz'da sona ereceğini belirtti.

Buradaki etkinliğin ardından "vosvosseverler", konvoy oluşturarak Çambaşı Yaylası'na hareket etti.