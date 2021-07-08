Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni karar alındığı belirtildi.

Ünye ilçesi İnkur Mahallesi Armutlu Küme Evleri mevkisinde vakalar ve temaslılarının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda salgınının kontrol altına alınması amacıyla söz konusu mevkide karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.