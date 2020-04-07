Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi.

Perşembe'nin Hacılar Mahallesi ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin ilave tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hacılar Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Perşembe ilçesi Hacılar Mahallesi'nin 7 Nisan saat 00.01'den itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verildi."

Açıklamada, karantina kapsamında alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı ifade edildi.