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Ordu'da baskın ve taşkınlara karşı 12 bin metre menfez inşa edildi

Ordu'da, su baskınları ve taşkınlara neden olan dere yataklarının ıslahı ve karayollarından güvenli ulaşım için son 5 yılda il genelinde 12 bin metre uzunluğunda menfez inşa edildi. Çalışma ile ilçe merkezleri ve ulaşım güzergahlarında yaşanan su baskınları ve heyelan riski en aza indirildi

Giriş: 27.01.2023 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
Ordu'da 5 yılda 12 bin metre menfez yapıldı
İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında son 5 yıl içinde 19 ilçede 12 bin metre uzunluğunda menfez çalışması gerçekleştirildi.

Ordu'da dere ıslahı ve taşkınların tehdit ettiği ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak için yoğun bir çalışma içerisinde olan Büyükşehir Belediyesi, karayollarını yağışların etkisinden korumak amacıyla kutu menfez ve boru menfez inşa etti. Yol kenarlarında biriken ve dere yataklarından geçen sular, yapılan menfezlerle yolun diğer tarafına aktarılarak doğal akışına bırakıldı.

İlçe merkezlerinde yağmur sularının denize ulaşmasını engelleyen ve su baskınlarına neden olan ekonomik ömrünü yitirmiş hatlar da dev bakslarla güçlendirildi. Özellikle Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde sil baştan yenilenen hatlarla birlikte ilçe merkezlerindeki su baskınlarına neşter atıldı.

Büyükşehir Belediyesi, söz konusu alanlardaki sorunları çözmek için şimdiye kadar gerçekleştirdiği menfez imalat çalışmaları çerçevesinde il genelinde 12 bin metre menfez yaparak yol alt yapısını güçlendirerek, derelerin doğal akışına kavuşmasını sağladı.

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