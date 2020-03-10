AA

Ordu'da 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı



Ordu'nun Ünye ilçesinde 17 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören kız öğrenciler, doğum günü kutlamak üzere pasta satın aldı.

Pasta yedikten sora kusma ve baş ağrısı gibi şikayetleri olan öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi.

Okula gelen ambulanslarla 17 öğrenci, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.