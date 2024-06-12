Ördekleri için yüzen kümes yaptılar

"YÜZEN ÖRDEK YUMURTASI DEĞİŞİK OLUR"

Denizde yüzen kümeste ördekleri izlemenin kendisine mutluluk verdiğini ifade eden 74 yaşındaki balıkçı Kadir Aksoy, "Biz denizde, suda gezen kümeste ördeklerimizi besliyoruz. Fikir aniden aklımıza gelince havuz sistemli bir kümes yaptık. Palet, sandık, bidondan yaptık. Kümeste yem, su, gölgelik alan ve salma bölümü var.