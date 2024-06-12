Ördekleri için yüzen kümes yaptılar
Samsun'da balıkçılar, yavru ördekleri için denize 'yüzen kümes' yaptı. Denizin ortasında yüzen kümeste yaşayan ördekler görenleri şaşırtıyor
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Samsun'un Atakum ilçesinde balıkçılar, can sıkıntılarını gidermek ve hayvan beslemek için değişik bir yol izledi.
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Denizde ördek beslemek isteyen balıkçılar, yavru ördekleri korumak için denizde yüzen kümes yaptı.
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Palet, kasa, su bidonu ve tel kullanarak kümes yapan balıkçılar, 2 haftadır yavru ördekleri yüzen kümeste besliyor.
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"YÜZEN ÖRDEK YUMURTASI DEĞİŞİK OLUR"
Denizde yüzen kümeste ördekleri izlemenin kendisine mutluluk verdiğini ifade eden 74 yaşındaki balıkçı Kadir Aksoy, "Biz denizde, suda gezen kümeste ördeklerimizi besliyoruz. Fikir aniden aklımıza gelince havuz sistemli bir kümes yaptık. Palet, sandık, bidondan yaptık. Kümeste yem, su, gölgelik alan ve salma bölümü var.
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10 adet yavru ördek mutlu bir şekilde yüzen kümeste yaşıyor. Denizin ortasında oldukları için zaten serin bir ortamdalar. 10 gün sonra da doğaya salacağız. Kümesteki ördekler yabani değil evcil ördekler.
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Yavrularımız hemen hemen 2 aylık. Yumurtalarını da kimseye vermeyeceğiz, kendimiz de almayacağız. İsterlerse yatsınlar kendi yavrularını büyütsünler, beslesinler. Yüzen ördek yumurtasının değişik olacağı kesin" dedi.
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Aksoy ayrıca, 10 gün sonra suya girmeye başlayacak ördekler için kümeste denize girmelerini sağlayacak bir alan oluşturacaklarını ve kümesin çatısına da şemsiye monte edeceklerini sözlerine ekledi.