Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası İstanbul'da gerçekleştirilecek

Dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon organizasyonu Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası, 30-31 Ağustos tarihlerinde ilk kez İstanbul'da düzenlenecek.

Oral-B'nin ana sponsorluğunda Türkiye Triatlon Federasyonu, Avrupa Triatlon Birliği ve Asya Triatlon Birliği işbirliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde Beykoz'da gerçekleştirilecek organizasyon, 2 bin sporcunun yanı sıra binlerce triatlon meraklısını da İstanbul'a çekecek.

Tarihte ilk kez bir arada İstanbul'da yapılacak Avrupa ve Asya Triatlon Şampiyonası'nda triatletler, Avrupa kadın ve erkekler, Asya kadın ve erkekler, yaş grupları ve elit kategorilerinde mücadele edecek. Elit ve yaş grubu kategorisinde sporcular, 1500 veya 2200 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele edecek. Kanlıca-Küçüksu arasında yüzme etabında mücadele edecek sporcular, koşu etabında ise Küçüksu-Çubuklu arasında yarışacak. Küçüksu'dan başlayarak Asya'dan Avrupa'ya pedal çevrilecek bisiklet etapları için ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Spor organizasyonları tarihine geçecek bir şampiyonanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirten Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Yalçınkaya, şöyle konuştu: "Tarihte ilk kez bir spor branşında Avrupa ve Asya şampiyonası aynı anda yapılacak. Bu şampiyona, Türkiye'nin prestiji ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağımız güne denk gelmesi açısından ayrıca önemli. Triatlonda hızla gelişiyoruz. Şampiyonanın İstanbul'a verilmesi, Türkiye'nin bu gelişmesinin uluslararası triatlon camiası tarafından takdir edildiğini gösteriyor. Bu noktaya gelmek için çok çalıştık. Şampiyonanın ülkemize kazandırılmasında en büyük desteği veren isim Avrupa Triatlon Birliğinin önceki dönem başkanı Renato Bertrandi oldu. Kendisine bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Oral-B gibi değerli markaların desteği bizim için çok önemli güç ve moral kaynağı oluyor. Gerek şimdiye kadar yaptığı katkılar gerekse de spor tarihinde yeni bir sayfa açan Avrupa Asya Triatlon Şampiyonası'nın İstanbul'a gelmesi için verdiği destek nedeni ile Oral-B'ye de triatlon camiası olarak teşekkür ederiz." Şampiyonanın İstanbul'da gerçekleşmesinin spor tarihine geçecek büyük bir başarı olduğunu dile getiren P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlama ve Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonlar Başkanı Özge Erdem ise bu tarihi turnuvanın ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.