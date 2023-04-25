ORAJ SOĞUKLARI NE ANLAMA GELİR?

Gökgürültülü sağanak yağışlara neden olan kumülonimbus bulutları, yer yüzeyinin farklı ısınması, oroğrafik yükselme ve cephesel sistemlerde dinamik olarak yükselmeyle meydana gelir. Elbette bu bulutların oluşması için yer ve yukarı seviyelerde gerekli soğuk hava ile neme gereksinim vardır. Bu bulutlar yerden 20km yüksekliğe kadar ulaşabilir, dolu, kuvvetli rüzgar, gök gürültüsü,şimşek,kuvvetli yağış ve hortumlara neden olur. Hortumlarda dönen havanın hızı saatte 500 km ye kadar ulaşabilir. Gök gürültüsüne neden olan bu bulutlar orta enlemde yazın,tropiklerde ise yıl boyunca görülür. Orta enlem siklonlarında bulunan soğuk cephe üzeri ve onun 100 ila 300 km ilerisi (dry line) bu bulutların oluşum alanlarıdır.