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Oraj nedir, nasıl oluşur? Oraj soğukları ne demek, ne anlama gelir?

Oraj nedir, nasıl oluşur? Oraj soğukları ne demek?

Meteoroloji ve AKOM İstanbul için "oraj" uyarısında bulunurken, oraj nedir, oraj soğukları ne demek gibi sorular gündemi meşgul etmeye başladı. iki gün sürmesi beklenen oraj soğuklarıyla birlikte sıcaklıkların 8 derece birden düşmesi bekleniyor. İşte kümülonimbüs bulutlarına neden olan oraj hakkında merak edilen soruların yanıtı...

Giriş: 25.04.2023 - 23:12 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İstanbul için Meteoroloji ve AKOM'dan 'oraj' uyarısı geldi. Yapılan uyarı sonrasında oraj hakkında araştırılmalar sıklaşırken, oraj soğuklarının nasıl oluştuğu merak konusu oldu. Bu hava olayında güçlü rüzgarlara ve şiddetli yağmurlar eşlik eder. Peki, "Oraj nedir, nasıl oluşur? Oraj soğukları ne demek, ne anlama gelir?" İşte detaylar...

  • ORAJ NEDİR?

    Oraj ya da gök gürültülü fırtına, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülen bir hava olayı. Meteorolojide İngilizce thunderstorm kavramından oluşturulmuş TS kısaltması ile gösterilir

     

  • Oraja kümülonimbüs bulutları neden olur. Genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşlik eder. Bazı durumlarda kar veya dolunun da eşlik ettiği görülebilir. Yağışsız orajlarda ise -adından da anlaşılacağı üzere- hiç yağış görülmez. Doluya sebep olan orajlar dolu fırtınası olarak da adlandırılır.

     

  • ORAJ NASIL OLUŞUR? 

    Oraj oluşması için gerekli olan şartlar şunlardır:

    Yoğun kararsızlık

    Yüksek nem oranı

    Tetikleyici (katalizör):

  • Hava kütlesini yukarı zorlayan bir cephe

    Hava kütlesini yukarı zorlayan bir dağ

    Yeryüzü ile temastaki havanın iyice ısınması

    Kutupsal (polar) bir hava kütlesinin düşük enlemlere doğru hareket ederken ısınması

    Konversiyon

  • ORAJ SOĞUKLARI NE ANLAMA GELİR?

    Gökgürültülü sağanak yağışlara neden olan kumülonimbus bulutları, yer yüzeyinin farklı ısınması, oroğrafik yükselme ve cephesel sistemlerde dinamik olarak yükselmeyle meydana gelir. Elbette bu bulutların oluşması için yer ve yukarı seviyelerde gerekli soğuk hava ile neme gereksinim vardır. Bu bulutlar yerden 20km yüksekliğe kadar ulaşabilir, dolu, kuvvetli rüzgar, gök gürültüsü,şimşek,kuvvetli yağış ve hortumlara neden olur. Hortumlarda dönen havanın hızı saatte 500 km ye kadar ulaşabilir. Gök gürültüsüne neden olan bu bulutlar orta enlemde yazın,tropiklerde ise yıl boyunca görülür. Orta enlem siklonlarında bulunan soğuk cephe üzeri ve onun 100 ila 300 km ilerisi (dry line) bu bulutların oluşum alanlarıdır.

     

  • 26 NİSAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

    İstanbul'da 26 Nisan Çarşamba günü için Meteoroloji ve AKOM'dan oraj uyarısı geldi. Oraj'ın iki gün sürmesi beklenirken, hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek. Sıcaklıkların da düşmesiyle birlikte gök gürültülü yağış başlayacak. İstanbul'da 26 Nisan Çarşamba günü havanın 13 dereceye düşmesi bekleniyor.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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