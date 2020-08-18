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Twitter ve Microsoft'un ardından bir başka ABD'li teknoloji şirketi Oracle da TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak üzere uygulamanın sahibi Çinli ByteDance ile görüşmelerde bulundu.

The Financial Times'ın haberine göre Oracle sadece ABD değil TikTok'un Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda operasyonlarını da satın almak istiyor.

Habere göre Oracle satın alma için ByteDance'e halihazırda yatırım yapmış General Atlantic ve Sequoia Capital gibi yatırımcılarla çalışıyor.

Ancak ByteDance kaynaklara göre sadece TikTok'un ABD operasyonlarını satmak istiyor ve diğer ülkelerdeki faaliyetlerine kendisi devam etmek istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta Çinli ByteDance'e TikTok'un ABD operayonlarını satması için 90 gün süre vermişti.