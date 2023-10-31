Öpüşürken videosu çıkmıştı! Bilal Hancı'dan açıklama geldi!
YouTube'da popüler olan Kafalar kanalının üyelerinden Bilal Hancı, gece kulübünde genç bir kadınla dudak dudağa yakalandı. Eşi Esin Çepni'nin görüntüleri sosyal medyada yayınlamasının ardından Bilal Hancı'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
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YouTube platformunun en bilinen gruplarından biri olan Kafalar'ın üyesi Bilal Hancı, 2021 yılında evlendiği eşin Esin Çepni'yi aldattığı iddialarıyla gündemdeydi.
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Bilal Hancı ile evli olan ve fenomen haline gelen Esin Çepni, sosyal medya hesabından aldatıldığına dair açıklamalar yaparak Hancı'nın başka bir kadınla gece klubünde öpüştüğü videoları yayınladı.
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Bu gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Bilal Hancı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
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Esin Çepni, Bilal Hancı'nın gece kulübünde başka bir kadınla öpüştüğü anlara dair videoları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
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Esin Çepni yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı: "Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuklu olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum"
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Esin Çepni açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi.Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılaşmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin…"
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Bilal Hancı'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Hancı şu ifadeleri kullandı: "Merhabalar. Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bir süredir boşanma sürecindeydik ve 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hakim boşanma kararı verdi. Ancak usulen henüz karar kesinleşmemişti. Paylaşılan görüntüler bu tarihten sonra bir gece mekanında alkolün etkisiyle yaptım. Kesinlikle bu görüntülerin bana yakışmadığını, asla yapmamam gerektiğini biliyorum. Böyle çirkin bir olayla karşınıza çıkmak asla istemezdim. Ancak boşanma sebebimiz hiçbir şekilde ihanet ya da aldatmaya dayalı değildi. Evliliğimiz içinde mutsuzluk vardı, ayrılık kararımı Esin'e bildirdim Esin de kararıma saygı duydu ve anlaşmalı olarak hakim karşısına çıktık. Bugün geldiğim noktada öncelikle Esin'den, Esin'in ailesinden, arkadaşlarından, kendi ailem ve çevremdeki arkadaşlarımdan ve siz değerli Türk halkından çok özür dilerim. Yaşattığım bu durumdan dolayı çok üzgün ve pişmanım. Kamuoyuna duyurumdur. Saygılarımla. Bilal Hancı."