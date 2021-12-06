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OPPO'nun uyku izleme özelliğine sahip yeni akıllı saati OPPO Watch Free Türkiye'de satışa çıktı. OPPO Watch Free, uyku sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için OSleep özelliğiyle birlikte geliyor. OSleep profesyonel, kapsamlı ve kişiselleştirilmiş uyku izleme özelliğinin yanı sıra uykudan önce, uyku sırasında ve uykudan sonra detaylı analizler gerçekleştiriyor.

Horlama riski değerlendirmesi ile uykudaki sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunan OPPO Watch Free bunu, kan oksijen satürasyonu izleme, optik nabız sensörü aracılığıyla nabız değişim algılama ve horlamanın bir telefon tarafından kaydedilmesi özellikleriyle destekleyerek yapıyor.

OPPO’nun akıllı saati, aynı zamanda uykudaki ortalama kan oksijen seviyesi, horlama sayısı ve azami horlama desibeli gibi göstergeleri de sergiliyor.

Kullanıcılara yatma zamanına ilişkin hatırlatmalar gönderen saat, derin ve hafif uyku analizleri ile hızlı göz hareketleri (REM) izleme dahil, uykuya dalma süresini, uyku süresini ve uyku aşamalarını da analiz ediyor.

100'DEN FAZLA SPOR MODU, 24 SAAT NABIZ TAKİBİ

OPPO Watch Free, 100'ü aşkın spor modunu destekleyen 6 eksenli hareket sensörü ve bir optik nabız sensörüyle birlikte geliyor. Bu sensörler algoritma kullanarak 4 spor modunu otomatik şekilde tespit ediyor.

24 saat nabız izlemeyi destekleyen OPPO Watch Free, her saat başı kullanıcının nabzını kaydediyor. Eğer nabız aşırı yükselirse, akıllı kayış titreşerek kullanıcıyı düzensiz nabız konusunda uyarıyor.

14 GÜNLÜK PİL ÖMRÜ

Mesaj Bildirimleri, Gelen Arama Bildirimleri, Arama Reddi, Telefonumu Bul ve Müzik Playback Kontrol gibi özelliklere sahip olan OPPO Watch Free'nin pili 14 gün dayanıyor ve 5 dakikalık bir şarjla bütün gün kullanılabiliyor. Vanilya ve Siyah renklere sahip OPPO Watch Free'nin, Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı 1149 TL olarak açıklandı.