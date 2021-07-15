Çin merkezli akıllı telefon markası Oppo, İstanbul'daki üretime başlayan yeni fabrikası ile global üretim kapasitesini artırdığını ve bölgedeki uzun vadeli yatırımlarını güçlendirdiğini duyurdu.
Dünyanın dördüncü en büyük akıllı telefon markası olan Oppo’dan yapılan açıklamada, Türkiye’deki fabrikanın CKD (Completely Knocked Down/Tamamı Demonte Üretim) sertifikası alarak üretim yaptığı ve bunun da ithal edilmiş hazır bileşenleri monte etmek yerine Oppo ürünlerinin sıfırdan üretilmesine olanak tanıdığı belirtildi.
Açıklamada, “Yerel ekonomiyi destekleyen tesisin açılışı yüzlerce istihdam yaratılmasına yardımcı olurken Oppo'nun tedarik zincirini de güçlendirdi. Fabrikada üretilen ürünler 'Made in Turkey' sözünün hakkını veriyor” denildi.
Oppo Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkanı Johnny Zhang, "İstanbul Tuzla'da kurulan bu son teknoloji fabrika, Oppo'nun Avrupa'da devam eden yolculuğunda bir başka önemli kilometre taşını oluşturuyor. Hükümetin ticari operasyonlarımızda ve tesis inşaatımızda gösterdiği destekler için son derece müteşekkiriz. Yeni fabrikayla, Oppo'nun yerel pazara ve sadık müşterilerine verdiği uzun dönem taahhüdünü yerine getirmek için birinci sınıf bir konuma sahibiz" dedi.
Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou ise "Türkiye'nin her şehrinden kullanıcıların Oppo ürünlerine erişimini sağlamak için kanal iş ortaklarıyla iş birliği halindeyiz” diye konuştu.
10 BİN DOLAYLI İSTİHDAM
Verilen bilgiye göre Oppo'nun Ataşehir'deki bölge merkezinden sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan ve dört ayda inşa edilen 10.200 m2'lik fabrikasında, yüzde 99'lık kısmı Türk vatandaşı olmak üzere yaklaşık 850 personel istihdam ediliyor. Akıllı telefonların tüm üretim sürecini, geleneksel montajlama yerine yüksek düzeyde otomasyona sahip bir Yüzey Montaj Teknolojisi (SMT) üretim hattı aracılığıyla gerçekleştiren fabrikanın, tedarik zincirleri de hesaplandığında yaklaşık 10 bin dolaylı istihdam imkanı sağlayacağı tahmin ediliyor.
Fabrikada Oppo’nun A Serisi ve Reno Lite model akıllı telefonlar üretiliyor. Türkiye pazarına ilk kez 2019 yılında giren Oppo’nun Çin, Hindistan, Güney Asya, Doğu Avrupa ve diğer bölgelerdeki fabrikalar dahil olmak üzere toplam 10 fabrikası bulunuyor.
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