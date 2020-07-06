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Çinli akıllı telefon markası Oppo, 4 Temmuz'dan başlayarak 4 Ağustos'a kadar sürecek “Ekra Koruma Garantisi” kampanyası başlattı. Buna göre Reno2 Z model cep telefonu satın alan tüketicilere ekran kırılmalarına karşı 6 ay boyunca 1 defaya mahsus olarak kullanabilecekleri ücretsiz ekran koruma garantisi sunulacak.

Kampanya kapsamında Oppo Reno2 Z cep telefonlarının yanında ücretsiz olarak verilen ekran koruma garantisi, bu tarihlerde alınan ürünlerin fatura tarihinden itibaren 6 ay boyunca geçerli olacak.

Çinli şirketten yapılan açıklamaya göre Oppo yetkili servisleri, kampanya kapsamında satın alınan telefonun ekranının 6 ay içinde kırılması durumunda, ürünün faturasının ibraz edilmesiyle birlikte fatura tarihi de baz alınarak, kırılan ekranı yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecek.

Satın alınan ürünün Ekran Koruma Garantisi kapsamında olup olmadığı 0850 433 67 76 numaralı çağrı merkezinden ya da support.tr@oppo.com adresine e-posta gönderilerek sorgulanabilecek.

2008 yılında ilk akıllı telefonunu piyasaya süren ve küresel pazarda 2020 yılı itibariyle en çok satış yapan ilk 5 marka arasında yer alan Oppo, 2018 yılı sonunda İstanbul’da açtığı ofis ile Türkiye pazarına girmişti.