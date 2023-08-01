PATLAMANIN ETKİSİ DÜŞÜNÜLENDEN DAHA FAZLA OLDU

Cordova kendisine de tiroid kanseri teşhisi konduğunu söyledi "Bizim bilgisiz ve eğitimsiz olacağımıza ve kendimizi koruyamayacağımıza güveniyorlardı. Artık o insanlar değiliz" dedi.

Son tahminlere göre, Trinity testindeki patlama Oppenheimer ve ekibinin beklediğinden bile daha büyük gerçekleşti. Veriler patlamanın yaklaşık 25 bin ton TNT'ye eşdeğer olduğunu gösterdi.