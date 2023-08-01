Oppenheimer'ın Trinity nükleer patlama denemesinden etkilenen bölge sakinleri konuştu
Christopher Nolan'ın 21 Temmuz'da vizyona giren biyografik filmi Oppenheimer ile gündeme gelen Trinity nükleer patlama denemesi ekranlara ne kadar bilim insanlarının yaşadığı heyecanı getirse de bölgede yaşayanların mağduriyetini yeterince dile getirmedi. ABD'nin önde gelen gazetesi Washington Post, Los Alamos'ta gerçekleştirilen deney sırasında yerel halkın yaşadıklarını yayımladı.
- 1
Atom bombasının babası olarak anılan J. Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan film, bombanın geliştirilme aşamasının Los Alamos'ta gerçekleştiğini gösterdi. ABD'nin önde gelen gazetesi Washington Post, Trinity denemesinin gerçekleştirildiği sırada Los Alamos'ta yaşanılan mağduriyeti kaleme aldı.
- 2
RADYOAKTİF KÜLLER HALA ETKİSİNİ SÜRDÜYOR
Gazeteye konuşan bölge sakinkeri olay esnasında ve sonrasında olanların, 78 yıldır ciddi sağlık sorunarına neden olduğunu söyledi. Kısa süre önce yayımlanan bir bilimsel makalede Trinity denemesi sonucu ortaya çıkan radyoaktif kül bulutunun ülkenin 46 eyaletine yayıldığı ve Meksika ile Kanada'ya ulaştığı ortaya konuldu.
- 3
BİRÇOK BÖLGE SAKİNİ KANSERDEN HAYATINI KAYBETTİ
Los Alamos yerel halkı ayrıca konunun film ile gündeme gelmesiyle umutlu. Bölge sakinlerinden Tina Cordova, neredeyse tüm akrabalarını kanser nedeniyle kaybettiğini söyledi "Film yapımcıları bizi kabul etsin ya da etmesin, insanlar filmi izleyecek, bundan etkilenecek ve evlerine gidip Google'da arama yapacaklar, bizi bulacaklar" dedi.
-
- 4
Atom bombasının ilk çalışmaları II. Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi adıyla başlatıldı. 1942'de ABD'nin New Mexico eyaletinde kalan Los Alamos bölgesinde çalışmalar bir grup ünlü bilim insanı ile gizlice gerçekleştirildi.
- 5
PATLAMANIN ETKİSİ DÜŞÜNÜLENDEN DAHA FAZLA OLDU
Cordova kendisine de tiroid kanseri teşhisi konduğunu söyledi "Bizim bilgisiz ve eğitimsiz olacağımıza ve kendimizi koruyamayacağımıza güveniyorlardı. Artık o insanlar değiliz" dedi.
Son tahminlere göre, Trinity testindeki patlama Oppenheimer ve ekibinin beklediğinden bile daha büyük gerçekleşti. Veriler patlamanın yaklaşık 25 bin ton TNT'ye eşdeğer olduğunu gösterdi.
- 6
28 KENTTE RANYOAKTİF MADDE BİRİKTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Patlama sonrası ortaya çıkan radyoaktif küller, halkın ekinlerine, yağmur sularına ve sulama kanallarına indi. Bugün bilim insanları New Mexico'daki 33 kentin 28'inde radyoaktif madde biriktiğini düşünüyor. Üstelik bu birikim ülkenin federal tazminat programı kapsamında hesaplanandan çok daha yüksek.
-
- 7
MAHKEME HALA DEVAM EDİYOR
Hükümet nükleer testlerden etkilenen yurttaşlara 2,5 milyar dolardan fazla ödeme yapmıştı. Ancak birçok insan hala tazminat alabilmiş değil. New Mexico Senatörleri Ben Ray Lujan ve Mike Crapo yasanın kapsamını genişletmek için senelerdir mücadele ediyor.
- 8
FİLMİN ETKİSİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Senato geçtiğimiz perşembe günü değişiklik önerisini ilk kez ele aldı ve kabul etti. Lujan oylamadan sonra verdiği röportajda "Bu tarihi bir zafer" bu başarıyı kısmen Oppenheimer filminin başarısına ve New Mexico'da geçen sahnelere bağladı. Lujan "Ne zaman daha fazla hikaye anlatılsa ve daha fazla bilgi paylaşılsa hepimizi eğitiyor" dedi.
Kaynak: Washington Post, Independent
Fotoğraflar: AP