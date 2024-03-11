Oppenheimer, 7'ler kulübüne girdi

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Oscar tarihi boyunca 7 dalda ödül kazanan filmler çoğunlukta yer aldı.

Bu yılki törende dikkat çeken ilginç bir ayrıntı vardı.

'Oppenheimer', 7 ödül kazanan 13’üncü film olarak 7’ler kulübüne girdi.

7 ve daha çok sayıda ödül kazanan filmler şöyle;