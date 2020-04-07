OPET'ten kuryelere destek

AA

OPET, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan sosyal izolasyon tedbirlerinin sürdürülebilmesi için ülkenin her türlü ihtiyacına gece gündüz demeden koşan kuryelerin yanında olduğunu göstermek için kısa bir film hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarının yanı sıra sosyal izolasyonun sorunsuz sürdürülmesi için çalışan "zor günlerin kahramanı" kuryelere yönelik hazırlanan filmde, Cem Yılmaz tüm Türkiye'yi kapılarına küçük bir teşekkür notu bırakmaya davet ediyor.

Şirketin 15 yıl aradan sonra yeniden anlaşma imzaladığı Yılmaz'ın kendi evinde çekimlerini yaptığı 'Bir Teşekkür' isimli film, siparişini teslim alan Yılmaz'ın kuryeye bir teşekkür notu yazmasının ardından ,"Haydi Türkiye, kapımıza sıcacık bir mesaj bırakalım. Yoldaki tüm kuryelere hep birlikte teşekkür edelim." çağrısıyla sonlanıyor.

Yapımı sırasında kimsenin sokağa çıkmadığı filmin çekiminde ev planları, cep telefonu ile sosyal izolasyon gözetilerek kaydedildi.

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