Opera yarışmasının kazananları

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Genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla 'Yaşam için müzik, yaşam için yenilikçi zekâ' sloganıyla düzenlenen Siemens Opera Yarışması'nın kazananları açıklandı.
Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen yarışmanın gala gecesi Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlendi. Türkiye'nin ilk ve tek ulusal opera yarışmasını kazananların açıklandığı gala gecesinde Uğur Atasoy birincilik, Sedef İlayda Büyükyörük ikincilik, Ramazan Karaoğlanoğlu ise üçüncülük ödüllerini alırken Melis Günerli de mansiyon ödülünün sahibi oldu.
Profesyonel ya da henüz kariyerinin başında olan genç opera sanatçılarının katıldığı yarışmanın kazananları Türkiye'yi dünyanın önde gelen opera sahnelerinde temsil edecek. Bu imkânın yanı sıra genç sanatçılar, çeşitli ödüllere layık görüldü. Uğur Atasoy, ödül olarak Almanya'daki Karlsruhe Operası'nda bir yıllık eğitim bursu ve Goethe - Institut İstanbul'da 4 aylık Almanca dil eğitimi alacak. Sedef İlayda Büyükyörük'ün ödülü Avusturya Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi'nde altı haftalık eğitim bursu ve Goethe - Institut İstanbul'da 2 aylık Almanca dil eğitimi olurken Ramazan Karaoğlanoğlu ise 2 bin Euro para ödülü kazandı.
Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Siemens Türkiye olarak özellikle teknolojiyi, eğitimi ve toplumsal anlamda sürdürülebilirliği destekliyoruz. Sosyal sorumluluk alanında yaptığımız çalışmalarda da sanat çok önemli bir yer tutuyor. Sanat ve bilimde üstün başarı genelde eş zamanlı olarak yaşanan bir durum, yani birinde üstün olup diğerini dikkate almamak mümkün değil. Biz bir inovasyon şirketi olarak farklı alanlardaki yaratıcılıkların değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Buradan yola çıkarak 1998'den bu yana düzenlediğimiz Siemens Opera Yarışması ile gençleri sanata yönlendirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Yarışmamızla Siemens'in faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de örnek olduk. Türkiye'de düzenlenmeye başladıktan sonra Fransa ve Amerika'da da benzer yarışmalar hayata geçirildi. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hem gençlerimizin potansiyellerini geliştirmelerine destek olmak hem de Türkiye'nin sesini yurt dışında duyurmaya katkıda bulunmak bizim için ayrı bir gurur sebebi" dedi.
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