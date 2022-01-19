NFT pazar yeri OpenSea, kripto paralar için dijital cüzdan geliştiren Dharma Labs'ı satın adı. Dharma'nın CEO'su Nadav Hollander OpenSea'nin baş teknoloji yöneticisi olacağı anlaşmanın mali detayları kamuoyu ile paylaşılmadı.

2017 yılında kurulan ve 13,3 miyar dolar piyasa değerine ulaşan OpenSea'nin 2021 yılında satışları 25 milyar dolar civarına ulaştı.