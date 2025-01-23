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        Haberler Ekonomi Teknoloji OpenAI, "Operator" isimli yeni yapay zeka aracını duyurdu - Teknoloji Haberleri

        OpenAI, "Operator" isimli yeni yapay zeka aracını duyurdu

        Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, kullanıcılar için tatil planlama, rezervasyon yapma, market siparişi verme gibi işlemleri yerine getirebilecek yeni yapay zeka aracı Operator'ı tanıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 22:43 Güncelleme: 23.01.2025 - 22:43
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        "Operator" isimli yeni yapay zeka aracını duyurdu
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        OpenAI'dan yapılan açıklamada, kullanıcılar için verilen görevleri bağımsız olarak yerine getirecek aracın araştırma ön izlemesinin yayımlandığı bildirildi.

        Operator'ın çeşitli tekrarlayan tarayıcı görevlerini yapabileceği ifade edilen açıklamada, yapay zeka aracının bugünden itibaren operator.chatgpt.com adresinden ABD'deki "Pro" kullanıcılarına sunulduğu aktarıldı.

        Açıklamada, Operator'ın kullanıcılardan öğrenilenlerle iyileştirileceğine değinilerek, uygulamanın Plus, Team ve Enterprise kullanıcılarına genişletilmesinin ve gelecekte bu yeteneklerin ChatGPT'ye entegre edilmesinin planlandığı belirtildi.

        Operator'ın zorluklarla karşılaşırsa veya hata yaparsa, kendi kendini düzeltmek için muhakeme yeteneklerinden yararlanabileceğine işaret edilen açıklamada, aracın yardıma ihtiyaç duyduğunda, kontrolü kullanıcıya geri vererek sorunsuz ve işbirliğine dayalı bir deneyim sağlayacağı kaydedildi.

        Açıklamada, yapay zeka aracının bir web sitesinde gezinmek, yazı yazmak ve düğmelere tıklamak dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirebileceği vurgulandı.

        Buna göre Operator, kullanıcılar için form doldurma, tatil planlama, uçuş, otel ve restoran rezervasyonu yapma, market siparişi verme gibi işlemleri yapabilecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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