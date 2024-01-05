OpenAI CEO'sunun katılmayacağı CES 2024'ün odağında yapay zeka olacak

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Eskiden Tüketici Elektroniği Fuarı olarak bilinen, zamanla teknoloji fuarı olarak dönüşüm yaşayan CES 2024, 9-12 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilecek.

Reuters'in haberine göre, yapay zeka (AI) devriminin arkasındaki vizyoner figür Sam Altman, merakla beklenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te fiziksel olarak yer almayacak. CES, geleneksel olarak önde gelen teknoloji devlerinin en son yeniliklerini sergilemeleri için bir platform görevi görmesine rağmen, genellikle AI alanında itici bir güç olarak kabul edilen Altman katılmayacak.

Altman, geçtiğimiz yıl teknoloji endüstrisini saran yapay zeka çılgınlığının poster çocuğu olarak kabul ediliyor. Kasım ayında ChatGPT üreticisinin yönetim kurulu tarafından kısa bir süreliğine görevden alındığında manşetlere çıktı ve 700'den fazla çalışanın istifa edip dayanışma içinde OpenAI yatırımcısı Microsoft'a katılmakla tehdit etmesinin ardından günler sonra eski durumuna getirildi.

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YAPAY ZEKA MERKEZLİ TEKNOLOJİLER ÖNE ÇIKACAK

Yapay zeka merkezli teknolojilerin bir önceki yılki etkinliğe göre daha belirgin bir şekilde ön plana çıkacağını tahmin edilirken, OpenAI girişiminin geçen yıl başlattığı üretken yapay zeka ateşi, gadget üreticileri teknoloji için tüketici kullanımları bulmak için yarışırken tam olarak sergilenecek.

2023'te , Moor Insights & Strategy'nin baş analisti Anshel Sag'ın belirttiği gibi, alışılmış hale gelen ezici AI duyurularından mahrum kaldı. Sag, gösteride beklenen üretken yapay zeka duyurularının ve gösterilerinin yaklaşmakta olan "tsunamisini" vurguladı.

Görme engelliler için cihazlarda, okullarda silahları içeren güvenlik sistemlerinde, hayati önem taşıyan yüz tanıma yazılımına ve otonom otomobillerin içindeki kabin izleme sistemlerine kadar, düzinelerce şirket, AI'yı cihazlarına nasıl yerleştirdiklerine dair gösteri için duyurular planladı.

"YAPAY ZEKAYI ENTEGRE EDEMEYEN GERİDE KALACAK"

Lopez Research'te teknoloji analisti olan Maribel Lopez, 2024'ün yapay zekanın her yerde bulunacağı yıl olacağını ilan ediyor. Yapay zekayı ürünlerine entegre edemeyen işletmelerin kendilerini teknoloji ortamında alakasız bulacaklarını öne sürüyor.

Altman'ın etkisini Steve Jobs'un Apple üzerindeki etkisiyle karşılaştıran Reuters, Apple'ın Jobs'un yokluğunda bile CES'te hakimiyetini sürdürmesi gibi, çok sayıda şirketin Altman'ın yapay zeka yenilikleriyle uyumlu cihazları sergilemeye istekli olduğunu vurguluyor. Ayrıca, CES 2024'ün araçlar ve scooterlardan kulaklıklara, kameralara, hoparlörlere ve TV'lere kadar çeşitli ürünlerde yapay zeka entegrasyonuna sahip olacağını vurguluyor. Bu yapay zeka çözümleri, sesli komutlar aracılığıyla ChatGPT benzeri soru-cevap hizmetleriyle etkileşim kurmanın yeni yollarının kilidini açacak.