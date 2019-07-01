Rus haber ajansı Tass´ın bir OPEC yetkilisine dayandırdığı haberine göre, OPEC üretim kısıntılarını altı yerine dokuz ay daha uzatacak.

DHA'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih ve Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak´ın bu yönde açıklamaları olduğunu hatırlatan yetkili, "Orta Doğu ülkeleri Suudi Arabistan´ı, OPEC üyesi olmayan ülkeler de Rusya´yı destekleyecek" dedi.