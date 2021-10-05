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OPEC+ ülkeleri, petrol üretim kesintilerini hafifletme planına devam edecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ağustos-aralık dönemi için daha önce belirlenen günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak her ay 400 bin varil hafifletilmesi planına devam etme kararı aldı.OPEC+ grubunun 21. Bakanlar Toplantısı sonrasında Brent petrolün varil fiyatı 81,98 dolara yükseldi

05.10.2021 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
OPEC+ ülkeleri, petrol üretim kesintilerini hafifletme planına devam edecek
AA

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere bir araya geldiği 21. Bakanlar Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun mevcut petrol piyasası temelleri ve görünümüne ilişkin vardığı fikir birliği doğrultusunda, 19. Bakanlar Toplantısı'nda belirlenen üretim düzenlemesi planına devam edilerek kasım ayı için günlük 400 bin varil üretim artışına gidileceği ifade edildi.

Toplantı sonrasında Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 3,40 artışla 81,98 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,26 yükselişle 78,36 doları gördü. Böylece, Brent petrol son 3 yılın, WTI ise son 7 yılın en yüksek seviyelerini gördü.

Grubun bir sonraki toplantısı 4 Kasım'da yapılacak.

Grup, 18 Temmuz'daki 19. Bakanlar Toplantısı'nda ağustos-aralık döneminde petrol üretimini her ay için günlük 400 bin varil artırma kararı almış, 1 Eylül'deki 20. Bakanlar Toplantısı'nda ise bu plana devam etme konusunda anlaşmıştı.

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