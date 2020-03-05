Reuters

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerin bakanları bugün yapacakları toplantıda büyük ihtimalle yüksek miktarda üretim kesintisini onaylayacaklar ancak Rusya'dan sinyal bekliyorlar.

SORUNSUZ GEÇMESİNİ ÖNGÖRÜYORLAR

Reuters'ın aktardığına göre iki OPEC kaynağı bugün Viyana'da yapılacak toplantının, üretim kesintilerinde OPEC ile birlikte hareket eden Rusya ile yarın yapılacak zorlu görüşmelerden önce sorunsuz geçeceğini öngördüklerini söylediler.

Üçüncü bir OPEC kaynağı, kota dağılımı hakkındaki görüşmelerin zorlu olacağını belirtti.