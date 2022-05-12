OPEC: Küresel petrol üretimi nisanda azaldı

OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi nisanda bir önceki aya göre 153 bin varil artarak yaklaşık 28 milyon 650 bin varil oldu.
OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 29 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam bir önceki ay yüzde 28,7 seviyesindeydi.
Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde arttı. Libya, Nijerya ve Gabon ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülkeler oldu.
Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 127 bin varil, Irak’ta 25 bin varil ve BAE’de 36 bin varil artış gösterdi. Üretim Libya'da 161 bin varil, Nijerya'da 17 bin varil, Gabon'da ise 15 bin varil geriledi.
Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 920 bin varil azalarak yaklaşık 70 milyon 100 bin varil oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin 1 milyon 690 varil üzerinde gerçekleşti.
Yılın geri kalanında OPEC dışı üretim artışlarının ABD, Brezilya, Kanada, Kazakistan, Guyana ve Norveç tarafından geleceği tahmin edildi. Rusya’nın ham petrol üretiminde ise bu yıl günlük 360 bin varil azalma olacağı ön görüldü.
Bu kapsamda, küresel petrol arzı nisanda bir önceki aya göre günlük 770 bin varil azalışla yaklaşık 98 milyon 740 bin varil olarak gerçekleşti.
KÜRESEL PETROL TALEBİ ÖNGÖRÜSÜ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ
OPEC, küresel ekonomik büyümede beklenen azalmaya bağlı olarak küresel petrol talebine yönelik öngörüsünde de aşağı yönlü revizyon gerçekleştirdi.
Buna göre, OPEC küresel petrol talebinde 210 bin varil azalış öngördü. Böylece talebin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 3 milyon 400 bin varil artarak 100 milyon 300 bin varile ulaşması bekleniyor.
OECD bölgesinde ise günlük petrol talebinin geçen yıla oranla 3 milyon 300 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 900 bin varil artacağı öngörüldü.
Muhabir : Sibel Morrow
Yayınlayan : Esra Altınmakas
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