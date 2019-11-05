OPEC küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü

OPEC'in, yıllık Dünya Petrol Görünümü (World Oil Outlook - WOO) raporunda, "Geçen birkaç yıl içinde, küresel ekonomiyi baskılayan işaretlerin ortaya çıkmasına bağlı olarak, en azından kısa ve orta vadeli küresel ekonomik büyüme görünümü, birkaç kez aşağı yönlü revize edildi" denildi.



OPEC'in raporunda, küresel petrol talebi büyüme hızının 2024 yılına kadar günde 104.8 milyon varil ve 2040 yılına kadar da günde 110.6 milyon varil düzeyinde olacağı öngörüldü