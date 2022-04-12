OPEC'in petrol üretimi martta arttı

Küresel petrol üretimi, geçen ay bir önceki aya göre günlük 370 bin varil artarak 99 milyon 660 bin oldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık petrol piyasası raporunda, grubun günlük ham petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 570 bin varil artarak 28 milyon 560 bin varil oldu.
OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,7 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam bir önceki ay yüzde 28,6 seviyesindeydi.
Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) arttı. Libya, Nijerya ve Kongo ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülkeler oldu.
Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 54 bin varil, Kuveyt’te 25 bin varil ve BAE’de 23 bin varil artış gösterdi. Üretim Libya'da 37 bin varil, Nijerya'da 24 bin varil, Kongo'da ise 15 bin varil geriledi.
Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 320 bin varil artarak yaklaşık 71 milyon 100 bin varil oldu.
Yılın geri kalanında OPEC dışı üretim artışlarının ABD, Rusya, Kanada, Kazakistan, Guyana ve Norveç tarafından geleceği tahmin edildi.
Böylece, küresel petrol arzı martta bir önceki aya göre günlük 370 bin varil artışla 99 milyon 660 bin varil olarak gerçekleşti.
Raporda ayrıca, Rusya-Ukrayna arasında devam eden gerilimin petrol arzında yol açabileceği büyük çaplı kesintilere işaret edilerek, ticaret rotalarında da kaymalar olduğu belirtildi.
TALEP ALAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ
OPEC, küresel ekonomik büyümede beklenen azalmaya bağlı olarak küresel petrol talebine yönelik öngörüsünde de aşağı yönlü revizyon gerçekleştirdi. Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 3 milyon 700 bin varil artarak 100 milyon 500 bin varile ulaşacak. OPEC geçen ayki raporunda talep artışını günlük 4 milyon 200 bin varil olarak tahmin etmişti.
OECD bölgesinde günlük petrol talebinin 1 milyon 900 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 800 bin varil artacağı öngörüldü.
OPEC, talepteki düşüşte, küresel gayri safi yurt içi hasılada beklenen gerilemenin yanı sıra Doğu Avrupa'da devam eden jeopolitik gerginlikler ve Çin'de salgın kaynaklı kısıtlamaların etkili olduğunu belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!