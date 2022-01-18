OPEC'in petrol üretimi geçen ay arttı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı ise aralıkta bir önceki aya kıyasla günlük 650 bin varil artışla 98 milyon 510 bin varile yükseldi.
Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi 480 bin varil artarak yaklaşık 70 milyon 630 bin varil oldu.
OPEC'in günlük ham petrol üretimi 170 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 880 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,3 olarak kayıtlara geçti.
Bu dönemde OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Angola, Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) artarken, Libya ve Nijerya'da düşüş görüldü.
Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Angola'da 85 bin varil, Suudi Arabistan'da 61 bin varil, Irak'ta ve BAE'de 28 bin varil artış gösterdi. Bununla birlikte, üretim Libya'da 84 bin varil, Nijerya'da ise 43 bin varil geriledi.
BU YIL KÜRESEL PETROL TALEBİ ARTACAK
OPEC, bu yıla ilişkin küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü ise sabit tuttu. Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 4 milyon 150 bin varil artarak 100 milyon 790 bin varile ulaşacak.
Kovid-19'un Omicron varyantının etkisinin hafif ve kısa ömürlü olmasının beklendiğine işaret edilen raporda, OECD bölgesinde günlük petrol talebinin 1 milyon 840 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 2 milyon 320 bin varil artacağı öngörüldü.
Raporda, yılın ilk yarısında olası karantina önlemlerine bağlı olarak salgının talep üzerinde bir miktar etkiye sahip olduğu ancak ekonomik büyüme tahminlerinin güçlü kalmaya devam ettiği ifade edildi.
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