Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, geçen ay bir önceki aya göre 322 bin varil artarak 24 milyon 386 bin varile yükseldi.
OPEC'in Petrol Piyasası Raporu'na göre, ekimde küresel petrol arzı önceki aya göre günlük 580 bin varil artarak 91 milyon 170 bin varil oldu.
OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi geçen ay günlük 250 bin varil arttı ve 66 milyon 790 bin varil seviyesine çıktı. OPEC'in ham petrol üretimi ise günlük 322 bin varil artışla 24 milyon 386 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC'in üretimindeki artışla ekimde küresel petrol üretimindeki payı yüzde 26,7'ye yükseldi.
Söz konusu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya, Irak ve Nijerya'da artarken, en büyük düşüş Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüldü.
Libya'da günlük üretim, ekimde bir önceki aya göre 299 bin varil, Irak'ta 148 bin varil, Nijerya'da 47 bin varil artarken, BAE'de ise 74 bin varil geriledi.
KÜRESEL PETROL TALEBİ 2021'DE ARTACAK
Rapora göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 9 milyon 750 bin varil düşüşle günlük yaklaşık 90 milyon 10 bin varil, OPEC ham petrolüne talep ise 7 milyon 200 bin varil düşüşle günlük yaklaşık 22 milyon 100 bin varil olacak.
Gelecek yıl ise küresel petrol talebi bu yıla göre 6 milyon 250 bin varil artarak günlük yaklaşık 96 milyon 260 bin varile ulaşacak. OPEC ham petrolüne talep ise 2021'de 5 milyon 200 bin varil artarak günlük yaklaşık 27 milyon 400 bin varile çıkması öngörülüyor.
Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, ekimde bir önceki aya göre 2 azalarak 1135'e geriledi. Bu kulelerden 325'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.
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