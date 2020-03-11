11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
OPEC'in şubat ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 290 bin varil azalarak yaklaşık 99 milyon 750 bin varile düştü.
Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 250 bin artışla 71 milyon 980 bin varil oldu.
OPEC'in günlük ham petrol üretimi şubatta önceki aya göre 546 bin varil azalışla 27 milyon 770 bin varile düştü. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 27,8 olarak kayıtlara geçti.
Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Irak, Nijerya ve Angola olarak belirlendi.
Irak'ta günlük üretim 86 bin varil artışla 4 milyon 594 bin varile yükseldi. Nijerya'da günlük ham petrol üretimi 29 bin varil artışla 1 milyon 789 bin varile, Angola'da ise 15 bin varil artışla 1 milyon 390 bin varile çıktı.
Şubatta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en fazla düşüş ise Libya, Suudi Arabistan ve Cezayir'de yaşandı.
Libya'da günlük üretim 647 bin varil düşüşle 146 bin varile, Suudi Arabistan'da 56 bin varil düşüşle 9 milyon 683 bin varile, Cezayir'de ise 5 bin varil düşüşle 1 milyon 7 bin varile geriledi.
KÜRESEL PETROL TALEBİ
Raporda 2020 yılı için küresel petrol talebi, günlük 99 milyon 730 bin varil olarak tahmin edildi.
OPEC ülkelerinin 2020'deki günlük ham petrol talebi ise 28 milyon 200 bin varil olarak öngörüldü.
Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı şubatta bir önceki aya göre 49 adet artış göstererek 2 bin 281'e yükseldi. Bu kulelerden 588'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.
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