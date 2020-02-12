OPEC'in ham petrol üretimi ocakta azaldı

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OPEC'in 2020'nin Ocak ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 10 bin varil azalarak yaklaşık 100 milyon 120 bin varile düştü. Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Nijerya ve Ekvator Ginesi olarak belirlendi.