14 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi ekimde önceki aya göre 943 bin varil artışla 29 milyon 650 bin varile ulaştı.
OPEC'in ekim ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 1,67 milyon varil artarak, yaklaşık 99 milyon 340 bin varile çıktı.
Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 730 bin varil artarak, 69 milyon 690 bin varil oldu.
OPEC'in günlük ham petrol üretiminin ekimde bir önceki aya göre 943 bin varil artışla 29 milyon 650 bin varile yükseldiği görüldü. OPEC'in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 29,8 olarak belirlendi.
Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Venezuela ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olarak kayıtlara geçti.
Suudi Arabistan'da günlük üretim 1 milyon 94 bin varil artışla 9 milyon 890 bin varile yükseldi. Venezuela'da günlük ham petrol üretimi 42 bin varil artışla 687 bin varile, BAE'de 23 bin varil artışla 3 milyon 106 bin varile çıktı.
Ekimde günlük petrol üretiminde OPEC içinde en fazla düşüş Ekvador, Angola ve Irak'ta yaşandı.
Ekvador'da günlük üretim 100 bin varil düşüşle 448 bin, Angola'da 843 bin varil düşüşle 1 milyon 356 bin, Irak'ta ise 42 bin varil düşüşle 4 milyon 690 bin varile indi.
KÜRESEL PETROL TALEBİ
OPEC'e göre küresel petrol talebi bu yıl 99 milyon 800 bin varil olacak. OPEC'in 2020 yılı için petrol talebi beklentisi ise 100 milyon 880 bin varil olarak kaydedildi.
OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.
Öte yandan, dünya genelinde ekimde 26 petrol sondaj kulesi işletmeden çıktı. Böylece toplam kule sayısı 2 bin 273 oldu. Bu kulelerden 578'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!