OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta arttı

11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ağustos OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 700 bin varil artarak 69 milyon 500 bin varil oldu.
OPEC'in günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla 136 bin varil artışla 29 milyon 740 bin varile yükseldi. Bu dönemde OPEC'in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 30 olarak belirlendi.
Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Nijerya ve Irak oldu.
Suudi Arabistan'da günlük üretim 118 bin varil artışla 9 milyon 805 bin varile yükseldi. Nijerya'da günlük ham petrol üretimi 86 bin varil artarak 1 milyon 866 bin varile, Irak'ta 43 bin varil yükselişle 4 milyon 779 bin varile çıktı.
Ağustosta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş Venezuela, İran ve Libya'da yaşandı.
Venezuela'da günlük üretim 43 bin varil gerileyerek 712 bin, İran'da 24 bin varil azalarak 2 milyon 194 bin, Libya'da ise 21 bin varil düşüşle 1 milyon 56 bin varile indi.
KÜRESEL PETROL TALEBİ
OPEC, 2019 yılı için küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etti. OPEC'e göre küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla göre 1 milyon 20 bin varil artışla günlük 99 milyon 840 bin varil olacak. Böylece küresel petrol talebinde bir önceki aya göre 80 bin varil azalış gerçekleşti.
OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.
Öte yandan, dünya genelinde ağustosta 32 petrol sondaj kulesi işletmeden çıktı. Böylece toplam kule sayısı 2 bin 362 oldu. Bu kulelerden 580'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.
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