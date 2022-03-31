OPEC+ grubundan üretim artış kararı

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Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve mayıs ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevirim içi düzenledikleri 27. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası temelleri ve görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, fiyat oynaklığının piyasa temellerindeki değişikliklerden değil, jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığı kaydedildi.

Grubun, 18 Temmuz 2021'de düzenlenen 19. Bakanlar Toplantısı'nda alınan günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin karara bağlı kalarak mayısta günlük 432 bin varil üretim artışına gideceği ifade edilen açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısı 5 Mayıs'ta yapılacağı kaydedildi.

OPEC+ GRUBU ÜRETİM KESİNTİSİ ANLAŞMASI

Salgın sonrası talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle söz konusu üretim kesintilerini Nisan 2021'den bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.

OPEC+ grubu, 19. Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda ağustostan bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay 400 bin varil artırdı.