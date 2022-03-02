Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve nisan ayı itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere çevirim içi düzenledikleri 26. Bakanlar Toplantısı sona erdi.
OPEC'ten yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası temellerinin ve görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, fiyat oynaklığının piyasa temellerindeki değişikliklerden değil, jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığı kaydedildi.
Grubun, 18 Temmuz 2021'de düzenlenen 19. Bakanlar Toplantısı'nda alınan günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin karara bağlı kalarak nisan ayı için de günlük 400 bin varil üretim artışına gideceği ifade edilen açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısının 31 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.
OPEC+ GRUBU ÜRETİM KESİNTİSİ ANLAŞMASI
Salgın sonrası talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle söz konusu üretim kesintilerini Nisan 2021'den bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.
OPEC+ grubu, 19. Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda ağustostan bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay 400 bin varil artırdı.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 114 DOLAR SINIRINDA
Toplantının ardından, Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 8,53 artışla 113,93 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 8,76 yükselişle 112,47 doları gördü.
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