Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi CEO'su Mele Kyari, 63 yaşındaki Barkindo'nun dün akşam 11.00'da yaşamını yitirdiğini bildirdi. Barkindo'nun ölüm nedeni ise açıklanmadı.