Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler, petrol talebindeki toparlanmanın yavaş olabileceği endişeleriyle hedefin üstünde üretim yapan ülkelere Ağustos ve Eylül'de daha fazla kesinti yapmaları konusunda bastırıyorlar. OPEC+, petrol kesintilerine uygunluğu değerlendirmek için Çarşamba günü toplandı ve toplantıda petrol kesintisi seviyelerine dair değişikliğe gitmedi. Irak, Nijerya, Angola ve Kazakistan Mayıs ve Temmuz ayları arasındaki fazla petrol üretimini telafi edecekleri için üretim kesintileri bu ay ve önümüzdeki aylarda artacak.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman "OPEC, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA),ve ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ni (EIA) de kapsayan çeşitli kurumların ortalama projeksiyonlarına dayanarak dünyanın dördüncü çeyrekte salgın öncesi petrol talebinin yaklaşık % 97'sine ulaşacağı tahmin ediliyor ki Nisan ve Mayıs'ta yaşanan sert düşüşün ardından bu büyük bir iyileşme olacak" dedi.
OPEC+ üretim kesintisi seviyesini azalan talep ile arzı dengelemek için Mayıs ve Temmuz 2020'deki varil başına 9.7 milyon rekor yüksek seviyeden Ağustos'ta varil başına 7.7 milyon seviyesine düşürmüştü. Sadece OPEC ülkeleri, normalde geçtiğimiz yıllarda günlük 30 milyon varilden fazla petrol üretiyorken, bu yılki kesintilerden sonra üretimi günde 20-22 milyon varile geriledi.
Çarşamba günkü sanal olarak düzenlenen toplantıda yalnızca Irak, Nijerya, Angola ve Kazakistan gibi ülkelerin petrol kesintilerine uyumu tartışıldı. Bir sonraki OPEC+ toplantısı 17 Eylül'de yapılacak.
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