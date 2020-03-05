05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
OPEC 178. Olağanüstü Toplantısı - VİYANA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Cezayir Enerji Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Muhammed Arkab'ın konuşması
- Cezayir Enerji Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Muhammed Arkab:- "Kovid-19'un ortaya çıkmasıyla, virüsün özellikle 2020’nin birinci ve ikinci çeyreğindeki ekonomi ve petrol talebi beklentileri üzerinde belirgin bir olumsuz etkisi olduğu dönemde bulunuyoruz" Petrol Üreten Ülkeler Örgütü (OPEC) 178. Olağanüstü Toplantısı, Avusturya’nın başkenti Viyana’da başladı.OPEC Genel Merkezi'ndeki toplantı örgüt üyesi 14 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla başlarken, Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık görevlileri tarafından girişlerde bakanlar da dahil her ülkenin delegasyon üyelerinin vücut ısıları ölçüldü.Cezayir Enerji Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Muhammed Arkab, yaptığı açılış konuşmasında, 2016’da OPEC ve OPEC dışı ülkeler arasında varılan İşbirliği Bildirisiyle petrol üretiminde kesintiye gidilmesinin, üretici, tedarikçi ve genel piyasalar açısından çok önemli bir adım olduğunu anımsatarak, bu kararın petrol piyasalarındaki istikrar için 45 yıldır örgütün nasıl çalıştığının en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.- "Kovid-19 petrol talebini olumsuz etkiledi"Arkab, geçen aralık ayında OPEC ve OPEC dışı ülkelerle varılan petrol üretiminin düşürülmesi kararının, piyasaları olumlu etkilemek için alındığını kaydederek, "Bununla beraber, Kovid-19'un ortaya çıkmasıyla, virüsün özellikle 2020’nin birinci ve ikinci çeyreğindeki ekonomi ve petrol talebi beklentileri üzerinde belirgin bir olumsuz etkisi olduğu dönemde bulunuyoruz." dedi.Petrol piyasalarını etkileyen bu tür kritik sorunların herhangi bir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği bir durum olmadığına dikkati çeken Arkab, "Karmaşık zorluklar, iş birliği ve birlikte hareket etmeyi gerektirir. Bu nedenle, İşbirliği Bildirisi’ne taraf müttefiklerimiz bu zor zamanda Çin'deki dostlarımız ve ortaklarımızla yakın temas halindeydi." diye konuştu.Geçen aralık ayında OPEC ve aralarında Rusya’nın da bulunduğu OPEC artı ülkeleri, günlük petrol üretiminin 1,7 milyon varil düşürülmesi kararı almış, buna ek olarak Suudi Arabistan gönüllü olarak günlük 400 bin varil üretimde kesinti yapacağını açıklamıştı.
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