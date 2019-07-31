Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Henry Onyekuru'nun yeni adresi Monaco oluyor.

L'Equipe'in verdiği habere göre Monaco, bonservisi Everton'da bulunan Onyekuru için 15 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray formasıyla 44 maça çıkan Onyekuru, 16 gol, 6 asist ile oynamıştı.