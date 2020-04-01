01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Kulübünün Twitter hesabı tarafından sorulan soruları yanıtlayan Nijeryalı futbolcu, geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştıkların hatırlatarak, "Medipol Başakşehir'e attığım golü kariyerim boyunca unutmayacağım. Çok mutluydum, fotoğraflara baktığınızda da taraftarlara nasıl koştuğumu görebilirsiniz. Herkes çok mutluydu. Bağırıyorlar, tezahürat yapıp, 'Cim Bom Bom' diyorlardı. inanılmaz bir duyguydu benim için." ifadelerini kullandı.
Henry Onyekuru, 1-0 geriye düştükleri maçta Sofiane Feghouli'nin beraberlik, kendisinin de galibiyeti getiren golü kaydettiğini anımsatarak şunları kaydetti:
"Feghouli'nin beraberlik golünden sonra Fernando Muslera yanıma geldi ve bana 'Tamam kardeşim, şimdi senin zamanın geldi, endişelenme ve sayılmayan golü unut, sonuna kadar zorla şans sana gelecek.' dedi. Ben de ondan büyük bir güven aldım. Bana o fırsatım gelmesini bekledim. O şansı bulduğumda da golü attım. Çok mutluydum. O gün benim için çok özeldi. Çünkü kariyerimdeki ilk lig şampiyonluğunu yaşamıştım. Galatasaray veya başka bir kulüp ile iki kez, üç kez şampiyon olan takım arkadaşlarım vardı. Ancak benim için çok özeldi. Aslında o gün henüz ısınma bölümünde hissetmiştim bunu. Tüm konsantrasyonumu, kapasitemin tamamını vermeye hazırdım. Evimizde oynuyorduk, bizi en baştan itibaren inanılmaz şekilde destekleyen bir taraftarımız vardı. İnanılmazdı, tanrıya şükürler olsun ki başardık."
Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra elde ettikleri galibiyetle ilgili olarak, "Bu tarihin kendisiydi. Bunun bir parçası olabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bu maç kulüp için olduğu kadar, oyuncular olarak bizim için de büyük bir anlam taşıyor. Sonsuza kadar hatırlayacağım o anı." değerlendirmesinde bulundu.
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